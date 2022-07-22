Шевадзуцький: У реванші Усик - Джошуа в рингу буде справжнє пекло

Український суперважковаговик - про прийдешній мегафайт в Саудівській Аравії

Джерело - Чемпіон.

Непереможений український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (9-0, 8 КО) вважає, що майбутній реванш чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в його дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 KO) з колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) нагадуватиме пекло.

Про це заявив сам боксер.

"В реванші Усик - Джошуа в рингу буде справжнє пекло. Однак я впевнений, що Олександр буде готовий до нього на мільйон відсотків, саме він буде диктувати темп і стиль поєдинку. Я переконаний у перемозі Усика", - зазначив Шевадзуцький.

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Нагадаємо, що Усик і Джошуа проведуть реванш 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). На бій вже розпочався продаж квитків.