Головне
Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:55 1651
Гречко здобула золоту медаль на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:39 284
Кличко отримав нагороду за мужність імені Артура Еша
Сьогодні 13:24 214
Українські баскетболістки виграли золото Європейських університетських ігор
Сьогодні 12:54 238
На Донеччині загинув тренер з плавання
Сьогодні 12:39 251
Ляхова побореться за вихід до півфіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 21 липня
Сьогодні 12:13 311
Жезуш: У Динамо не було жодної серйозної атаки
Сьогодні 12:09 610
Ворскла зіграє з АІКом, Фегервар - з Габалою: розклад матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 09:39 610
Луческу: Поїдемо до Стамбула за перемогою
Сьогодні 09:09 370
Рижикова вийшла до фіналу ЧС-2022 з легкої атлетики
Сьогодні 08:24 1211
Прямі трансляції

Міллер націлений на бій з Джошуа 2022 році при певній умові

Сьогодні 14:55 282 0
Американець чекає на поразку британцю у бою з Усиком
Міллер націлений на бій з Джошуа 2022 році при певній умові
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Джаррелл Міллер

Джерело - Daily Mail.

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (24-0-1, 20 КО) хоче провести поєдинок проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) наприкінці року.

Про це розповів промоутер американця Дмитро Саліта.

Такий бій може відбутися лише в разі поразки Джошуа Олександру Усику (19-0, 13 КО).

Ймовірнішими суперниками Міллера Саліта називає Дерека Чісору та Ділліана Вайта.

Міллер повинен був вийти в ринг проти Джошуа в червні 2019-го, але провалив допінг-контроль, був дискваліфікованим протягом двох років. Після того Джаррелл повернувся у червні 2022-го перемогою над Аріелом Бракамонте (11-8, 6 КО).

Реванш Усика та Джошуа заплановано на 20 серпня. На бій вже розпочався продаж квитків.

Коментарі ()
Популярне зараз
Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах Матч Динамо - Фенербахче не транслюють на OTT-платформах 2299
Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер 21045
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 15801
Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було 52016
Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче 3519
Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами 3781
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 222936 5
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 26128
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54015
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58858
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 117894
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68985 5