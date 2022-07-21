Міллер націлений на бій з Джошуа 2022 році при певній умові

Американець чекає на поразку британцю у бою з Усиком

Джерело - Daily Mail.

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (24-0-1, 20 КО) хоче провести поєдинок проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) наприкінці року.

Про це розповів промоутер американця Дмитро Саліта.

Такий бій може відбутися лише в разі поразки Джошуа Олександру Усику (19-0, 13 КО).

Ймовірнішими суперниками Міллера Саліта називає Дерека Чісору та Ділліана Вайта.

Міллер повинен був вийти в ринг проти Джошуа в червні 2019-го, але провалив допінг-контроль, був дискваліфікованим протягом двох років. Після того Джаррелл повернувся у червні 2022-го перемогою над Аріелом Бракамонте (11-8, 6 КО).

Реванш Усика та Джошуа заплановано на 20 серпня. На бій вже розпочався продаж квитків.