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Гірн: Я можу уявити, як Ф’юрі б’ється безкоштовно

Сьогодні 15:56 222 0
Промоутер - про бажання Ф'юрі провести безплатний бій
Гірн: Я можу уявити, як Ф’юрі б’ється безкоштовно
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Mirror.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не готовий провести безплатний бій з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), якщо останній переможе Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я можу уявити, як Тайсон Ф’юрі б’ється безкоштовно. Він геній, тому що ніхто ніколи не сумнівається в його словах.

З одного боку, Ф’юрі каже, що йому необхідно заплатити 500 мільйонів фунтів, а в наступному реченні стверджує, що поб’ється з Джошуа безкоштовно, без pay-per-view і щоб усі могли прийти на бій.

Заради великої купи грошей Ф’юрі вирушить до Тімбукту або на Марс, тому насправді не має значення, що він говорить про безкоштовні квитки й таке інше. 

Це чудові речі для людини, якій не вистачить розуму сказати: "Про що каже цей хлопець?" Натомість кажуть: "Це приголомшливо, Тайсон Ф’юрі хоче битися безкоштовно. Який крутий хлопець", - сказав Гірн.

Реванш Усика та Джошуа заплановано на 20 серпня. На бій вже розпочався продаж квитків.

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