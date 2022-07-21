Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не готовий провести безплатний бій з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), якщо останній переможе Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я можу уявити, як Тайсон Ф’юрі б’ється безкоштовно. Він геній, тому що ніхто ніколи не сумнівається в його словах.

З одного боку, Ф’юрі каже, що йому необхідно заплатити 500 мільйонів фунтів, а в наступному реченні стверджує, що поб’ється з Джошуа безкоштовно, без pay-per-view і щоб усі могли прийти на бій.

Заради великої купи грошей Ф’юрі вирушить до Тімбукту або на Марс, тому насправді не має значення, що він говорить про безкоштовні квитки й таке інше.

Це чудові речі для людини, якій не вистачить розуму сказати: "Про що каже цей хлопець?" Натомість кажуть: "Це приголомшливо, Тайсон Ф’юрі хоче битися безкоштовно. Який крутий хлопець", - сказав Гірн.