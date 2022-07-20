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Естрада відмовився від поясу WBA Super

Сьогодні 22:25 123 0
Естрада відмовився битися з Джошуа Франко
Естрада відмовився від поясу WBA Super
Фото - gettyimages
#Естрада

Джерело - tribuna.

Чемпіон WBC Franchise та WBA Super у другій найлегшій вазі Хуан Франциско Естрада (42-3, 28 КО) відмовився від титулу WBA.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Естрада не захотів проводити бій проти чемпіона WBA World Джошуа Франко (18-1-2, 8 КО). Спочатку бійці мали вийти в ринг 16 липня, потім бій перенесли на 20 серпня.

Тепер очікується, що Естрада проведе третій бій проти колишнього чемпіона світу Романа Гонсалеса (51-3, 41 КО).

Перший поєдинок вони провели у 2012-му – тоді рішенням суддів переміг Гонсалес. У 2021-му був реванш – Естрада виграв роздільним рішенням.

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