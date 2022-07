Легковаговик Раян Гарсія (22-0, 18 KO) та Хав’єр Фортуна (37-3-1, 26 KO) пройшли процедуру зважування.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Результати зважування: Раян Гарсія - 63,5 кг, Хав’єр Фортуна - 63,4 кг

Бій відбудеться 16 липня на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі, США.

After some harsh words yesterday, all respect today between Ryan Garcia and Javier Fortuna 🤝#GarciaFortuna pic.twitter.com/PpZ5fHW5YX