Визначилась дата бою Кроуфорд - Спенс

Бій між чемпіоном WBC, IBF та WBA у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-0, 22 КО) та володарем титулу WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO) відбудеться у листопаді.

Про це повдіомляє інсайдер Майк Коппінджер

"Вони дуже близькі до підписання контракту. Як мені сказали, все виглядає так, що бій буде у листопаді в Лас-Вегасі.

Ці хлопці зараз на фініші. Не бачу, як це бій може не відбутися.

Звичайно, це бокс, заздалегідь тут не можна знати, але я чекаю на бій Кроуфорд - Спенс у листопаді в Лас-Вегасі", - сказав Коппінджер.