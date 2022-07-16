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Визначилась дата бою Кроуфорд - Спенс

Сьогодні 10:35 167 0
Бій відбудеться у листопаді
Визначилась дата бою Кроуфорд - Спенс
#Кроуфорд, #Еррол Спенс

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном WBC, IBF та WBA у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-0, 22 КО) та володарем титулу WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO) відбудеться у листопаді.

Про це повдіомляє інсайдер Майк Коппінджер

"Вони дуже близькі до підписання контракту. Як мені сказали, все виглядає так, що бій буде у листопаді в Лас-Вегасі.

Ці хлопці зараз на фініші. Не бачу, як це бій може не відбутися.

Звичайно, це бокс, заздалегідь тут не можна знати, але я чекаю на бій Кроуфорд - Спенс у листопаді в Лас-Вегасі", - сказав Коппінджер.

Раніше Спенс викликав Кроуфорда на бій.

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