Вайлдер хоче битися з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2, 41 КО) хотів би побитися з переможцем реваншу між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів менеджер боксера Шеллі Фінкель.

"Дерек Чісора? У жодному разі. Можливо, переможець реваншу між Усиком і Джошуа. Потрібно подивитися, що станеться в цьому бою.

Якщо Ф'юрі захоче битися з переможцем поєдинку Усик - Джошуа, він отримає цей бій. Але після цього, хто найкращі бійці? Зараз у суперважкій вазі є лише чотири по-справжньому елітні боксери. Це Усик, Джошуа, Ф'юрі та Деонтей.

Зараз ми розглядаємо багато варіантів, але рішення ще не ухвалене", - розповів Фінкель.