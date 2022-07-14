Дерев'янченко: Мунгуя був би чудовим варіантом для бою

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (13-4, 10 КО) хоче провести бій проти мексиканця Хайме Мунгуї (40-0, 32 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Битися в Барклайс-Центрі завжди весело. Це велика арена, і там дивовижна публіка. Я не можу дочекатися повернення на ринг. Я відчуваю себе сильним фізично. У мене все ще є моральне бажання, і моє тіло все ще реагує і здатне працювати. Це все, про що я можу попросити.

Під час бою всі побачать, що я став кращим. Мені протистоятиме суперник, який може робити удари та рухатися. Він не буде там дуже зайнятий, але я знаю, що маю бути готовим до його контратак. Я хочу битися з будь-яким із чемпіонів у середній вазі. Хайме Мунгуя був би чудовим варіантом для бою. У дивізіоні багато сильних бійців, і я хочу протистояти будь-кому з них. Я все ще відчуваю себе конкурентним у середній вазі. Я продовжуватиму працювати та протистояти найкращим претендентам, яких тільки можу отримати, щоб повернутись у боротьбу за титул", - заявив Дерев'янченко.