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Дерев'янченко: Мунгуя був би чудовим варіантом для бою

Сьогодні 13:54 206 0
Українець висловився про бажаного суперника
Дерев'янченко: Мунгуя був би чудовим варіантом для бою
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - boxingscene.com.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (13-4, 10 КО) хоче провести бій проти мексиканця Хайме Мунгуї (40-0, 32 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Битися в Барклайс-Центрі завжди весело. Це велика арена, і там дивовижна публіка. Я не можу дочекатися повернення на ринг. Я відчуваю себе сильним фізично. У мене все ще є моральне бажання, і моє тіло все ще реагує і здатне працювати. Це все, про що я можу попросити.

Під час бою всі побачать, що я став кращим. Мені протистоятиме суперник, який може робити удари та рухатися. Він не буде там дуже зайнятий, але я знаю, що маю бути готовим до його контратак. Я хочу битися з будь-яким із чемпіонів у середній вазі. Хайме Мунгуя був би чудовим варіантом для бою. У дивізіоні багато сильних бійців, і я хочу протистояти будь-кому з них. Я все ще відчуваю себе конкурентним у середній вазі. Я продовжуватиму працювати та протистояти найкращим претендентам, яких тільки можу отримати, щоб повернутись у боротьбу за титул", - заявив Дерев'янченко.

Нагадаємо, що Дерв'янченко проведе бій проти американця Джошуа Конлі (17-3-1, 11 KO).  

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