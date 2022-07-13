Віталій Кличко: Я не хочу назад до Радянського Союзу

Вічний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, а також київський міський голова Віталій Кличко розповів, не хоче повертатися до СРСР, як деякі жертви російської пропаганди.

Про це заявив посадовець.

"Я жив у Радянському Союзі. Мені пощастило, що я вже був людиною, яка сприймала все навколишнє. Я одне можу сказати: я в жодному разі не хочу повертатися до минулого і бачу майбутнє України як європейської країни, де є ключові цінності, права людини, свобода слова, демократія.

Я не хочу до Радянського Союзу, де був один телевізійний канал, де про виїзд за кордон можна було лише мріяти. Була "залізна завіса", і нам усім розповідали, що американці хочуть прийти і поневолити нас. Я жив у сім'ї військового, комуніста. Я пам'ятаю, що коли помер Брежнєв, я тиждень плакав від страху, а американці не приходили", - сказав Кличко.