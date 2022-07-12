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Британський чемпіон назвав суперважковаговика, якому поступається Усик

Сьогодні 12:37 495 0
Девід Хей назвав свій рейтинг суперважковаговиків
Британський чемпіон назвав суперважковаговика, якому поступається Усик
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Хей

Джерело - Чемпіон.

Найкращим суперважковаговиком світу є британець Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей у коментарі DAZN Boxing. 

"Необхідно назвати Ф'юрі, Джошуа... Хоча треба поставити Усика вище за Ей Джея. Наразі топ-5 хевівейту - це Ф'юрі, Усик, Джошуа, Вайлдер. П'ятим номером я можу назвати непереможного молодого бійця або когось перевіреного. Мабуть, я оберу Ділліана Вайта", - сказав Хей.

Олександр Усик володіє титулами WBO, WBA та IBF у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC.

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