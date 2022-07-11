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Гарсія: Джошуа потрібно використовувати свої габарити у реванші проти Усика

Сьогодні 15:11 137 0
Майкі Гарсія прокоментував майбутній реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа
Гарсія: Джошуа потрібно використовувати свої габарити у реванші проти Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Майкі Гарсія

Джерело - isport.

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) слід використовувати свої габарити.

Про це розповів ексчемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія.

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"Думаю, Ентоні потрібно повернутися до того, яким він був. Джошуа потрібно піти на ризик і прийняти бій, йому потрібно використати свої габарити, це його перевага.

На боці Ентоні розмах рук – використовуй його, але будь агресивним і покажи, що маєш.

На мою думку, Джошуа спробує це зробити. Він сказав, що хоче повернутися і завдавати суперникам шкоди. Це чудовий настрій перед боєм", - розповів Гарсія.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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