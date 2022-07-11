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Визначилась дата наступного бою Бронера

Сьогодні 08:56 297 0
Бій відбудеться 20 серпня
Визначилась дата наступного бою Бронера
#Едріен Бронер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у 4 дивізіонах Едріен Бронер (34-4-1, 24 КО) повернеться на ринг.

Про це повідомляє Showtime.

20 серпня Бронер зустрінеться з колишнім чемпіоном WBC у легкій вазі Омаром Фіґероа (28-2-1, 19 КО). Очікується, що поєдинок пройде у штаті Флорида у головній події вечора.

Останній бій Бронер провів 20 лютого 2021 року, коли здолав одноголосним рішенням пуерториканця Йовані Сантьяго (14-2-1, 10 КО). 

Фіґероа йде на серії з 2 поразок – остання була 1 травня 2021 року у поєдинку з Абелем Рамосом (27-5-2, 21 КО).

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