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Хей назвав фаворита бою Чісора - Пулєв

Сьогодні 19:54 198 0
Колишній чемпіон зробив прогноз на майбутній поєдинок між британцем та болгарином
Хей назвав фаворита бою Чісора - Пулєв
#Дерек Чісора, #Кубрат Пулєв

Джерело - Boxing News 24.

Дерек Чісора у матчі-реванші має перемогти болгарина Кубрата Пулєва.

Про це заявив ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.

"Він може вважати, що Пулєв - боєць світового класу, який має можливості завдати йому шкоди, може тримати його на дистанції своїм джебом, він фізично жорсткий і міцний, може завдати гарного удару.

Мій прогноз - Дерек виграє бій. Я вважаю, що нокаут в останніх раундах - найімовірніший спосіб, яким він це зробить. Якщо справа дійде до рішення суддів, це означає, що Чісора не зміг дістатися Пулєва. Я схиляюся до нокауту в останніх раундах.

Чісора прийме від першого поєдинку знання та розуміння того, що він бере участь у справжньому бою. До цього він особливо про це не думав. Тепер він знає, що йому потрібно бути найкращим, щоб здобути цю перемогу, тому що минулого разу був близький поєдинок, але він програв.

Цього разу він має перевагу в рідному місті, його ім'я стоїть першим на плакаті. Ситуація складається на його користь.

Він просто хоче наймасштабніших боїв за найбільшу суму грошей та поєдинків, від яких уболівальники отримують задоволення", - зазначив Хей.

Нагадаємо, що другий поєдинок між Чісорою та Пулєвим відбудеться 9 липня на арені O2 у Лондоні.

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