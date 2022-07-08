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Sky Sports виграв права на трансляцію реваншу Усик – Джошуа у Великій Британії

Сьогодні 09:39 299 0
Бій відбудеться 20 серпня.
Sky Sports виграв права на трансляцію реваншу Усик – Джошуа у Великій Британії
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Sky Sports отримав права на трансляцію бою чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у Великій Британії.

Про це повдіомляє BoxingScene.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

Британський телеканал переміг у торгах DAZN, з яким Джошуа нещодавно підписав контракт. Sky транслював у Британії всі поєдинки Ентоні в профі, але їхня угода завершилася після першого поєдинку з Усиком. Торги на трансляцію реваншу проводили, бо права належать саудівським організаторам.

У торгах також брали участь BT Sport та BBC. Але Sky перебив пропозиції всіх – 25 млн фунтів.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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