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Джошуа: Я відчайдушно хочу повернути титули

Сьогодні 15:39 81 0
Ентоні Джошуа прокоментував реванш проти Олександра Усика
Джошуа: Я відчайдушно хочу повернути титули
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа серйозно налаштований повернути свої пояси у реванш проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Про це розповів сам британський боксер.

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"Я безперечно відчайдушно хочу повернути титули в свої руки. Навколо мене занадто багато балаканини. Менше слів, більше діла. Дозвольте мені просто вийти туди та зробити свою роботу. Я не комік, не той, хто пише промови.

Я безсумнівно голодний. Зрештою, те, як я виступлю, говоритиме багато про що", - розповів Джошуа.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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