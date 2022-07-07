Чісора: Є тільки один спосіб завадити Усику рухатися

Джерело - dazn.com.
Ексчемпіону світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) потрібно зупинити пересування у ринзі чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Про це розповів британський надважковаговик Дерек Чісора (32-12, 23 КО).
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"Джошуа необхідно сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами, і Ей Джей повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування.
Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися – бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше", – сказав Чісора.
Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.