Чісора: Є тільки один спосіб завадити Усику рухатися

Ексчемпіону світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) потрібно зупинити пересування у ринзі чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів британський надважковаговик Дерек Чісора (32-12, 23 КО).

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"Джошуа необхідно сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами, і Ей Джей повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування.

Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися – бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше", – сказав Чісора.