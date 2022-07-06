Британський важковаговик Джо Джойс хоче провести бій з Діаллом Вайтом.

Про це заявив сам боксер.

"Мені сподобався цей бій (з Гаммером). Було чудово повернутися на ринг проти справжнього суперника, який збирався побити мене. Я пропустив кілька ударів на початку, але потім зумів пробити його кілька разів і добити ударами в корпус.

Це було чудово, що я так пройшов ці раунди, отримав цей пояс і, що те над чим я працював у тренажерному залі - спрацювало.

Завжди, коли валиш когось з ніг, то думаєш: "Чи зможе він знову підійнятися?". Він це зробив, і це показує, що в нього є серце, він хотів цього і був у грі. І тому, так, велика моя повага до (Гаммера).

Тепер усі говорять про Вайлдера, а я маю на увазі не Вайлдера, а Ділліана Вайта. Ділліан Вайт, якщо він сам цього хоче", - заявив Джойс.