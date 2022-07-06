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Продан проведе наступний бій 29 липня

Сьогодні 13:24 98 0
Українець проведе поєдинок в Італії
Продан проведе наступний бій 29 липня
#Максим Продан

Джерело - sportarena.com.

Український боксер у напівсередній ваговій категорії Максим Продан (19-2-1, 15 КО) вийде на ринг 29 липня.

Про це повідомляє OPI SINCE 82.

Продан вийде в андеркарді вечора боксу в італійській Пагані. Проте ім’я майбутнього суперника українця поки що не повідомляється.

Продан провів останній бій у травні, у Мілані програвши венесуельцю Луїсу Енріке Ромеро технічним нокаутом.

Продан - колишній міжнародний чемпіон IBF у напівсередній ваговій категорії. У вересні минулого року українець поступився титулом албанцю Флоріану Марку.

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