Українець проведе поєдинок в Італії

Український боксер у напівсередній ваговій категорії Максим Продан (19-2-1, 15 КО) вийде на ринг 29 липня.

Про це повідомляє OPI SINCE 82.

Продан вийде в андеркарді вечора боксу в італійській Пагані. Проте ім’я майбутнього суперника українця поки що не повідомляється.

Продан провів останній бій у травні, у Мілані програвши венесуельцю Луїсу Енріке Ромеро технічним нокаутом.

Продан - колишній міжнародний чемпіон IBF у напівсередній ваговій категорії. У вересні минулого року українець поступився титулом албанцю Флоріану Марку.