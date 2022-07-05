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Гірн: Вся команда впевнена у перемозі Джошуа над Усиком

Сьогодні 15:55 172 0
Гірн прокоментував реванш Усик - Джошуа
Гірн: Вся команда впевнена у перемозі Джошуа над Усиком
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Команда Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) впевнена у перемозі над чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"У Джошуа новий тренер і багато хто запитує, чи пов’язане перенесення бою з тим, щоб дати йому додатковий час попрацювати з Робертом Гарсією?

Це було пов’язано з можливістю просувати бій у Саудівській Аравії. Було заплановано пресконференція, заради яких бійцям довелося перервати свій табір.

Люди не розуміють, що Ентоні працює з Робертом Гарсією з грудня. Вони знаходяться в одному тренувальному таборі вже досить тривалий час.

Чи допоможуть йому додаткові три-чотири тижні? Можливо, але Джошуа був готовий битися 23 липня і буде в хорошій формі 30 серпня, якщо потрібно.

Ентоні у чудовій формі. Роберт у захваті. Вся команда справді впевнена у його перемозі", – сказав Гірн.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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