Гірн: Вся команда впевнена у перемозі Джошуа над Усиком

Команда Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) впевнена у перемозі над чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

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"У Джошуа новий тренер і багато хто запитує, чи пов’язане перенесення бою з тим, щоб дати йому додатковий час попрацювати з Робертом Гарсією?

Це було пов’язано з можливістю просувати бій у Саудівській Аравії. Було заплановано пресконференція, заради яких бійцям довелося перервати свій табір.

Люди не розуміють, що Ентоні працює з Робертом Гарсією з грудня. Вони знаходяться в одному тренувальному таборі вже досить тривалий час.

Чи допоможуть йому додаткові три-чотири тижні? Можливо, але Джошуа був готовий битися 23 липня і буде в хорошій формі 30 серпня, якщо потрібно.

Ентоні у чудовій формі. Роберт у захваті. Вся команда справді впевнена у його перемозі", – сказав Гірн.