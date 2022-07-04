Дерев'янченко: Джошуа здатний перебоксувати Усика

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може виграти реванш у чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів український боксер Сергій Дерев'янченко.

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"Я сподіваюся, що Усик переможе, але думаю, що цей бій буде не таким, як перший. Я вважаю, що Джошуа хотів реваншу. Мені здається, що він багато працює. Не знаю, кого вважати фаворитом. Думаю, що шанси 50 на 50. Так, шанси рівні, бо Джошуа хотів провести реванш. Він хоче перемогти. Вважаю, що він покаже інший бокс.

Чи я думаю, що Джошуа може перемогти лише нокаутом? Ні. Я вважаю, що він здатний перебоксувати Усика. У першому поєдинку Джошуа вдавалося боксувати, але Усик переміг. У цьому бою Джошуа щось змінить. Я думаю, що він буде агресивнішим. У такому разі він матиме шанси. Але Усик дуже добре рухається, у нього добре працюють ноги, і він використовує кути. Подивимося, що станеться", – сказав Дерев'янченко.