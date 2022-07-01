Усик: Джошуа передбачуваний на ринзі

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) оцінив майбутній реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це розповів сам боксер.
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"Нехай Джошуа думає, що нокаутує мене. Нехай у нього з’явиться таке бажання. Я багато разів переглядав наш перший бій з усією своєю командою. Ми дивимось на помилки, які я зробив. Ми попрацюємо над ними, щоб переконатись, що я їх не повторю.
Я не думаю про Джошуа, і мене не особливо хвилює, чи має він нову тактику чи нового тренера. Я просто думаю про себе. Ми працюємо дуже старанно, ми поставили нові цілі і з божою допомогою станемо кращими.
Чи вважаю я Джошуа передбачуваним на рингу? Так", – сказав Усик.
Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.