Чісора: Джошуа краще програти Усику нокаутом, ніж за очками

Ентоні Джошуа в реванші з Олександром Усиком потрібно ризикувати і йти вперед.

Про це розповів британський суперважковаговик Дерек Чісора.

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"Для Джошуа буде краще, якщо він програє нокаутом. Якщо він знову програє за очками, це для нього катастрофа. Він ще 20 років критикуватиме себе за це. Але якщо його нокаутують, він зможе сказати, що робив усе для перемоги, але його нокаутували. Для мене краще програти нокаутом, ніж за очками.

Усик може нокаутувати Джошуа тільки під завершення бою, а ось Ентоні здатний укласти його в ранніх раундах.

Джошуа у першому бою спробував боксувати з Усиком – не вийшло. Тепер потрібна бійка, потрібно використати свою міць проти Усика", - вважає Чісора.