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Чісора: Джошуа краще програти Усику нокаутом, ніж за очками

Сьогодні 22:25 120 0
Чісора прокоментував реванш Усик - Джошуа
Чісора: Джошуа краще програти Усику нокаутом, ніж за очками
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Дерек Чісора

Джерело - sport.ua.

Ентоні Джошуа в реванші з Олександром Усиком потрібно ризикувати і йти вперед.

Про це розповів британський суперважковаговик Дерек Чісора.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Для Джошуа буде краще, якщо він програє нокаутом. Якщо він знову програє за очками, це для нього катастрофа. Він ще 20 років критикуватиме себе за це. Але якщо його нокаутують, він зможе сказати, що робив усе для перемоги, але його нокаутували. Для мене краще програти нокаутом, ніж за очками.

Усик може нокаутувати Джошуа тільки під завершення бою, а ось Ентоні здатний укласти його в ранніх раундах.

Джошуа у першому бою спробував боксувати з Усиком – не вийшло. Тепер потрібна бійка, потрібно використати свою міць проти Усика", - вважає Чісора.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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