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Усик назвав головну мету реваншу з Джошуа

Сьогодні 20:25 90 0
Олександр Усик прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Усик назвав головну мету реваншу з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport24.ua.

Олександр Усик пояснив, чому вирішив все-таки покинути Україну задля поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер в коментарі Sky Sports.

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"Цей бій для всієї моєї країни, для кожної людини, яка захищає її, для тих, хто вже, на жаль, помер, захищаючи її.

Я кожного дня в молитві. Дякую Богові, що я прокинувся. Молюся за свою країну. Це дуже важко, коли ти розумієш, що там відбувається.

Багато людей надсилають мені повідомлення – мої друзі, які воюють, просто звичайні люди. Вони підтримують мене і надихають мене тим, що кажуть: "Сашко, ми за тебе, ми віримо в тебе, порадуй нас своєю перемогою", – сказав Усик.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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