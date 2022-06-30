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Котельник: У Федерації боксу України лише скандали

Сьогодні 14:55 151 0
Фахівець поділився думкою про організацію
Котельник: У Федерації боксу України лише скандали

Джерело - Luckypunch.net.

Президент Федерації боксу міста Львова, ексчемпіон світу WBA Андрій Котельник розповів про свою дискваліфікацію від боксу з боку старого керівництва Федерації боксу України.

"Коли мене вирішили дискваліфікувати, я показав свою позицію. А їх позиції інших не цікавлять, адже в них є статус та гроші. Я знаю, про що говорить старе керівництво ФБУ - розповідають, хто достойний, а хто ні. А хто з них достойний займати ці посади? Ніхто.

Так, вони теж багато чого зробили. Але, з огляду на ситуацію останніх років, їм пишатись немає чим. У них були лише скандали, дискваліфікації тренерів, розкрадання бюджету. У них ні в чому немає прозорості.

Вони прикриваються досягненнями таких боксерів як Олександр Хижняк, Юрій Захарєєв. Але їхні показники це не результат роботи ФБУ. Це результат особистих тренерів цих боксерів", - сказав Котельник.

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