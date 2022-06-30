Гірн зробив сміливий прогноз на бій Джошуа - Усик

Британський боксер Ентоні Джошуа осоромить усіх скептиків, які не вірять, що британець здатний перемогти Олександра Усика у реванші.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я розумію, що мало хто підтримує мою думку, але я впевнений, що Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів. Моя думка ґрунтується на тій роботі, яку я бачу.

Ентоні та його новий тренер готові до цього. Знаю, що більшість вважає інакше", - сказав Гірн.