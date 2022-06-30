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Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів

Сьогодні 12:25 156 0
Гірн зробив сміливий прогноз на бій Джошуа - Усик
Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxingnews 24.

Британський боксер Ентоні Джошуа осоромить усіх скептиків, які не вірять, що британець здатний перемогти Олександра Усика у реванші.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я розумію, що мало хто підтримує мою думку, але я впевнений, що Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів. Моя думка ґрунтується на тій роботі, яку я бачу.

Ентоні та його новий тренер готові до цього. Знаю, що більшість вважає інакше", - сказав Гірн.

Бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Боксери у Лондоні провели дуель поглядів.

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