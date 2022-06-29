Усик: Ф’юрі мене боїться

Чемпіон IBF, WBO та WBA у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий після перемоги над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) битися з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам український боксер.

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"Тайсон каже, що не хоче зі мною боксувати, бо я не його рівня чи ще щось. Він мене боїться.

Він хоче 500 млн? Хто йому дасть 500 лямів? Я теж хочу 500 млн – і що? – сказав Усик.