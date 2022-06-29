Джошуа: Перший бій з Усиком залишиться в минулому

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) оцінив майбутній реванш з володарем титулів WBO, IBF, IBO, WBA Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Бокс – це жорстокий і важкий вид спорту. Особливо складно боротися з цими шульгами, вони жахливі. Але це те, що є, чи не так? Ви повинні копнути глибше, зосередитися та не робити ту саму помилку двічі.

Я не переміг минулого разу, але 12 раундів в активі – це непогано. Але кожний бій різний.

Я люблю бокс, я дивлюся його, але поки ти не вийдеш у ринг і не стоятимеш перед суперником, не має значення, скільки відео ти переглянув, скільки у вас було дуелей поглядів чи пресконференцій — у рингу все інакше.

Ти не можеш зациклюватися на цьому досвіді першого бою, ти маєш бути в моменті. Те, що було тоді, залишилося в минулому – я насправді не живу минулим", – сказав Джошуа.