Головне
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023
Вчора 23:09 658
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Сьогодні 18:37 148
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Сьогодні 17:14 282
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Сьогодні 15:41 240
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Сьогодні 09:39 372
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Сьогодні 09:25 563
Динамо на зборах зіграє з бельгійським клубом
Сьогодні 08:39 343
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 613
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 647
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 642
Прямі трансляції

Джошуа: Перший бій з Усиком залишиться в минулому

Сьогодні 19:10 118 0
Ентоні Джошуа прокоментував реванш з Олександром Усиком
Джошуа: Перший бій з Усиком залишиться в минулому
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) оцінив майбутній реванш з володарем титулів WBO, IBF, IBO, WBA Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Бокс – це жорстокий і важкий вид спорту. Особливо складно боротися з цими шульгами, вони жахливі. Але це те, що є, чи не так? Ви повинні копнути глибше, зосередитися та не робити ту саму помилку двічі.

Я не переміг минулого разу, але 12 раундів в активі – це непогано. Але кожний бій різний. 

Я люблю бокс, я дивлюся його, але поки ти не вийдеш у ринг і не стоятимеш перед суперником, не має значення, скільки відео ти переглянув, скільки у вас було дуелей поглядів чи пресконференцій — у рингу все інакше. 

Ти не можеш зациклюватися на цьому досвіді першого бою, ти маєш бути в моменті. Те, що було тоді, залишилося в минулому – я насправді не живу минулим", – сказав Джошуа.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня 787
У бою з російськими окупантами загинув український тенісний тренер У бою з російськими окупантами загинув український тенісний тренер 529
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 658
Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського 557
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови 563
Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича 615
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20521 3
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8246
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3126 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8177 5
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68774 5
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175071 6