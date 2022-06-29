Усик: Я розумію, що Джошуа буде іншим

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже радий знаходитись тут (у Лондоні – прим.). Ще я дуже радий, що в мене є можливість боксувати в новому для мене місці – Саудівській Аравії. Це відкриває нові горизонти.

Мені подобається їздити по всьому світу й боксувати десь вперше, десь вдруге. Усе, що я роблю – боксую і живу – приносить мені велике задоволення.

Я не боксую за гроші чи якесь визнання. Я не хочу бути великим. Багато людей хочуть якогось признання, щоб про них говорили, щоб про них пам’ятали. Мені нічого цього не треба.

Я просто роблю це зараз, і я буду продовжувати це робити, поки можу серце буде битися.

Єдине, до чого я дуже стрімко йду – це врятувати свою душу. А все що, відбувається зі мною, – це просто життя.

Я нічого ні від кого не очікую, тому що це велика дурниця – чогось чекати від людей. Я розумію, що Джошуа буде іншим – я також буду іншим", – сказав Усик.