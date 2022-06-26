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Альварес: Головкін хоче отримати свій останній чек

Сьогодні 17:55 66 0
Мексиканський боєць висловився про свого майбутнього суперника
Альварес: Головкін хоче отримати свій останній чек
Фото Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес поділився думками щодо свого майбутнього суперника, володаря титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадія Головкіна, із яким вони вже втретє зійдуться в ринзі.

"Я передбачаю нокаут. Головкін патякає забагато л*йна. Ти підкликаєш лева, коли бачиш, що він іде, і ось я наближаюся.

Усі хочуть привернути увагу мексиканських уболівальників, оскільки думають, що мексиканці куплять pay-per-view, і вони справді купують. Бійці використовують мексиканські кольори, але це просто бізнес. Але не для мене. Я справжній мексиканець, я б'юся заради свого народу.

Кожен окремий бій важливий для моєї спадщини. Головкін хоче отримати свій останній чек. Ось чого він бажає", - зазначив Альварес.

Нагадаємо, що третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).

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