Альварес: Головкін хоче отримати свій останній чек

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес поділився думками щодо свого майбутнього суперника, володаря титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадія Головкіна, із яким вони вже втретє зійдуться в ринзі.

"Я передбачаю нокаут. Головкін патякає забагато л*йна. Ти підкликаєш лева, коли бачиш, що він іде, і ось я наближаюся.

Усі хочуть привернути увагу мексиканських уболівальників, оскільки думають, що мексиканці куплять pay-per-view, і вони справді купують. Бійці використовують мексиканські кольори, але це просто бізнес. Але не для мене. Я справжній мексиканець, я б'юся заради свого народу.

Кожен окремий бій важливий для моєї спадщини. Головкін хоче отримати свій останній чек. Ось чого він бажає", - зазначив Альварес.