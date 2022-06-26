Тренер Джошуа: Ми будемо готові до всього, що запропонує Усик

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зможе чудово підготуватися до майбутнього реваншу з українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це заявив наставник британця Роберт Гарсія.

"Ми не знаємо, як планує битися Усик. Він може вийти і робити щось, через що нам доведеться більше боксувати. Тут ніколи не знаєш, напевно. Але ми будемо готові до всього, що запропонує Усик. Він чудовий боєць і чемпіон, я знайомий з ним особисто, і мені добре відомо, наскільки сильно він любить свою справу.