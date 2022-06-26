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Вайлдер: Я замислююсь про повернення на ринг

Сьогодні 11:50 133 0
Колишній чемпіон світу може повернутися
Вайлдер: Я замислююсь про повернення на ринг
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер може повернутися на ринг.

Про це він розповів поратлу Boxing News 24.

"Я однозначно замислююся про повернення. Ми намагаємося розібратися з цим і все розставити по місцях. Я відчуваю, що це може стати перезапуском моєї кар’єри. Коли є такий сильний, відвертий боксер надважкої ваги, як я, бокс прекрасний. Коли є таки захоплюючий боєць - бокс процвітає".

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"Коли такого боксера немає, все починає згасати. Зі мною зв’язалися люди і сказали: "Надважка вага вже не та. Нам необхідне повернення нашого чемпіона. Без нього бокс нудний", - сказав Вайлдер.

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