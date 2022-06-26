Вайлдер: Я замислююсь про повернення на ринг

Колишній чемпіон світу може повернутися

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер може повернутися на ринг.

Про це він розповів поратлу Boxing News 24.

"Я однозначно замислююся про повернення. Ми намагаємося розібратися з цим і все розставити по місцях. Я відчуваю, що це може стати перезапуском моєї кар’єри. Коли є такий сильний, відвертий боксер надважкої ваги, як я, бокс прекрасний. Коли є таки захоплюючий боєць - бокс процвітає".

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