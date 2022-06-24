Усик - другий у рейтингу P4P

Джерело - Чемпіон.
The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією.
Про це повідомляє Ring Ratings.
Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) займає другий рядок.
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) піднявся з сьомого на шосте місце.
Рейтинг очолює чемпіон WBA Super, IBF та WBC у легшій вазі Наоя Інуе (23-0, 20 КО).
Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:
1. Наоя Іноуе
2. Олександр Усик
3. Теренс Кроуфорд
4. Еррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Василь Ломаченко
7. Дмитро Бівол
8. Джош Тейлор
9. Джермелл Чарло
10. Артур Бетербієв