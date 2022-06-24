Усик - другий у рейтингу P4P

Оновлений рейтинг P4P

Джерело - Чемпіон.

The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією.

Про це повідомляє Ring Ratings.

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) займає другий рядок.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) піднявся з сьомого на шосте місце.

Рейтинг очолює чемпіон WBA Super, IBF та WBC у легшій вазі Наоя Інуе (23-0, 20 КО).

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

1. Наоя Іноуе

2. Олександр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Василь Ломаченко

7. Дмитро Бівол

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Артур Бетербієв