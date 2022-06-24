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Усик - другий у рейтингу P4P

Сьогодні 13:54 146 0
Оновлений рейтинг P4P
Усик - другий у рейтингу P4P
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією.

Про це повідомляє Ring Ratings.

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) займає другий рядок.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) піднявся з сьомого на шосте місце.

Рейтинг очолює чемпіон WBA Super, IBF та WBC у легшій вазі Наоя Інуе (23-0, 20 КО).

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

1. Наоя Іноуе
2. Олександр Усик
3. Теренс Кроуфорд
4. Еррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Василь Ломаченко
7. Дмитро Бівол
8. Джош Тейлор
9. Джермелл Чарло
10. Артур Бетербієв

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