Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 2200
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:36 70
Маліновський - автор найкращого голу Аталанти в сезоні
Вчора 21:57 788
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче
Вчора 16:08 1347
Баварія оголосила про перехід Мане
Вчора 15:24 378
Маркевич мав домовленість з Металістом
Вчора 11:11 627
Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України
Вчора 09:55 741
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка
Вчора 08:30 1561
Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні
21.06.2022 23:00 560
Михайлюк залишиться в Торонто в наступному сезоні
21.06.2022 21:37 402
Прямі трансляції

Визначився наступний суперник Берінчика

Сьогодні 09:25 225 0
Бій відбудеться 22 жовтня
Визначився наступний суперник Берінчика
#Денис Берінчик

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) наступний бій проведе проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО) з Франції.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок відбудеться 22 жовтня у Пон-Сен-Максансі.

37-річний Менді – француз сенегальського походження. Останній бій провів у квітні 2022 року, перемігши італійця Джанлуку Челью.

 (47-5-1, 22 КО)34-річний Беринчик востаннє виходив у ринг у грудні 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Ісу Чанієва та провів шостий успішний захист поясу WBO International.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевчук: Можливо, візьмемо кількох гравців Динамо у Верес Шевчук: Можливо, візьмемо кількох гравців Динамо у Верес 542
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче 1347
Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні 1109
Фенербахче запропонував Динамо зіграти матч Ліги чемпіонів у Молдові Фенербахче запропонував Динамо зіграти матч Ліги чемпіонів у Молдові 810
Маліновський - автор найкращого голу Аталанти в сезоні Маліновський - автор найкращого голу Аталанти в сезоні 788
Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні Магучіх здобула перемогу на турнірі в Чехії з найкращим результатом в сезоні 537
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47583
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15360
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 222079 5
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39274
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8225
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17955