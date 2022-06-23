Визначився наступний суперник Берінчика

Бій відбудеться 22 жовтня

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) наступний бій проведе проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО) з Франції.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок відбудеться 22 жовтня у Пон-Сен-Максансі.

37-річний Менді – француз сенегальського походження. Останній бій провів у квітні 2022 року, перемігши італійця Джанлуку Челью.

(47-5-1, 22 КО)34-річний Беринчик востаннє виходив у ринг у грудні 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Ісу Чанієва та провів шостий успішний захист поясу WBO International.