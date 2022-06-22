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Джошуа: Ми всі з українським народом

Сьогодні 14:25 191 0
Ентоні Джошуа підтримав українців
Джошуа: Ми всі з українським народом
#Ентоні Джошуа

Джерело - boxingscene.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відреагував на війну в Україні.

Про це розповів сам британський боксер.

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"Велика повага Усику, братам Кличкам, всім в Україні. Я знаю, що це важко, але важкі часи не тривають довго. Підніміть голову.

Світ усе бачить, світ вас підтримує. Ми завжди підтримуємо тих, хто переживає важкі часи, ми завжди з ними – особливо з українським народом зараз", – сказав Джошуа.

Реванш Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня.

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