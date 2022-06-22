Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні

Війна в Україні додатково не мотивує чемпіона WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) на бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам український боксер.

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"Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли так багато людей страждає, не уявляю, як це може вплинути на щось позитивно.

Я пробув там місяць і на власні очі побачив, що трапилося. Літають ракети та винищувачі. Це жах", – сказав Усик.