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Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні

Сьогодні 13:52 563 0
Олександр Усик прокоментував російську-українську війну
Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - boxingscene.com.

Війна в Україні додатково не мотивує чемпіона WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) на бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам український боксер.

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"Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли так багато людей страждає, не уявляю, як це може вплинути на щось позитивно.

Я пробув там місяць і на власні очі побачив, що трапилося. Літають ракети та винищувачі. Це жах", – сказав Усик.

Реванш відбудеться 20 серпня

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