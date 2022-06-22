Джошуа: Я король камбеків

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) оцінив майбутній поєдинок проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO).

Про це розповів сам британський боксер.

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"Найкрутіше в тому, що я отримав другий шанс. Коли я був підлітком, то постійно влипав у всякі неприємності, але потім вищі сили послали мені другий шанс - і я прийшов у бокс. Опинившись у залі, я вчепився за цей спорт обома руками і вже не відпускав.

Якщо ви знайомі зі мною та моєю історією, то знаєте, що я король камбеків. Я можу впасти, але нікому не втримати мене внизу, адже я завжди сповнений духу. Навіть у найважчі часи я знаю, що, зрештою, все буде добре", - сказав Джошуа.