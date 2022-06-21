Ф’юрі: Усик дуже розумний для Джошуа

Робота з новим тренером Робертом Гарсією не допоможе Ентоні Джошуа в реванші з чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком.

Про це розповів чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі

"Усик вийшов з бою з Джошуа з купою міток на обличчі, посічений. Так що Ентоні цілком може потрапити по ньому чимось важким. Але! Думаю, Усик надто вже красень, щоб пропускати таке. Занадто розумний та швидкий для Джошуа. І шульга.

Новий тренер? Він лише зробить так, що Усик ще частіше потраплятиме за Джошуа. Отже, я не бачу [як перемагає Джошуа]. З іншого боку, що я там знаю... Я ж невіглас щодо боксу. Будь-хто може перемогти у рингу. Джошуа має непоганий шанс побити Усика якраз зараз, коли той уже давно на війні, 18 місяців або близько того...", — сказав Ф'юрі.