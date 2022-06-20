Арум: Сподіваюся, Усик переможе Джошуа

Чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може побитися з переможцем бою Олександр Усик (19-0, 13 КО) - Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Хотів би зробити бій Ф’юрі – Нганну. Залежно від контракту Френсіса, ми зробимо це з UFC чи без. Це була б величезна, величезна подія. Нганну – чемпіон UFC у надважкій вазі, Ф’юрі – теж, але в боксі. Це був би дуже великий поєдинок.

Коли Ф’юрі говорив про 500 млн за повернення, він не казав про долари. Може він говорив про песо.

З таким хлопцем, як Тайсон, ти робиш крок за кроком. Я оптимістично налаштований, не обговорюючи це з ним, що колись у майбутньому він буде битися з переможцем Джошуа – Усик, де, сподіваюся, переможе Олександр. Можливо, він завершить кар’єру остаточно після Нганну.

Знаю, що Ф’юрі любить тренуватися і любить бути на рингу, так що це плюс", – сказав Арум.