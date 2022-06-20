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Арум: Сподіваюся, Усик переможе Джошуа

Сьогодні 15:54 132 0
Боб Арум поділився очікуваннями від подальших планів Тайсона Ф’юрі
Арум: Сподіваюся, Усик переможе Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може побитися з переможцем бою  Олександр Усик (19-0, 13 КО) - Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Хотів би зробити бій Ф’юрі – Нганну. Залежно від контракту Френсіса, ми зробимо це з UFC чи без. Це була б величезна, величезна подія. Нганну – чемпіон UFC у надважкій вазі, Ф’юрі – теж, але в боксі. Це був би дуже великий поєдинок.

Коли Ф’юрі говорив про 500 млн за повернення, він не казав про долари. Може він говорив про песо.

З таким хлопцем, як Тайсон, ти робиш крок за кроком. Я оптимістично налаштований, не обговорюючи це з ним, що колись у майбутньому він буде битися з переможцем Джошуа – Усик, де, сподіваюся, переможе Олександр. Можливо, він завершить кар’єру остаточно після Нганну.

Знаю, що Ф’юрі любить тренуватися і любить бути на рингу, так що це плюс", – сказав Арум.

Бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня.

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