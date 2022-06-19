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Красюк: Бій Усик - Джошуа буде набагато масштабнішим і видовищнішим, ніж перший

Вчора 23:25 110 0
Олександр Красюк прокоментував реванш Усик - Джошуа
Красюк: Бій Усик - Джошуа буде набагато масштабнішим і видовищнішим, ніж перший
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) буде набагато масштабнішим, ніж перший.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Реванш уже в дорозі. Бій буде набагато масштабнішим і видовищнішим, ніж перший. Це нова історія в процесі створення. Бути частиною цього – велика честь.

Зараз наша країна бореться за свою спадщину. Наша місія – розширити її спадщину. За допомогою Господа ми цього досягнемо", – написав Красюк.

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Публикация от Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

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