Красюк: Бій Усик - Джошуа буде набагато масштабнішим і видовищнішим, ніж перший

Бій чемпіона WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) буде набагато масштабнішим, ніж перший.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Реванш уже в дорозі. Бій буде набагато масштабнішим і видовищнішим, ніж перший. Це нова історія в процесі створення. Бути частиною цього – велика честь.

Зараз наша країна бореться за свою спадщину. Наша місія – розширити її спадщину. За допомогою Господа ми цього досягнемо", – написав Красюк.