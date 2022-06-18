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Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа

Вчора 23:56 162 0
Британець не сумнівається у здібностях українського чемпіона
Джойс: Усик може нокаутувати Джошуа
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Джо Джойс

Джерело - Boxingnews24.

Український боксер Олександр Усик підійде до другого бою з Ентоні Джошуа у добрій формі.

Про це заявив непереможений британський суперваговик Джо Джойс.

"Усик не буде їсти багато солодощів і набирати вагу, як Енді Руїс. Звичайно, він побував на війні, але ходять чутки, що Усик міг тренуватися весь цей час. Так що перед боєм Олександр буде в хорошому стані. Він точно знатиме, що потрібно для перемоги. Від Ентоні залежить, чи зможе він битися так, як йому слід у першому поєдинку, і виправити помилки. Чи здатний він це зробити?

Усик - майстровитий боєць, з хорошими рухами головою, футворком і боксерським інтелектом, у нього дуже прорахований підхід. Але, звичайно, Джошуа більший і сильніший, у нього потужніший удар.

Можу сказати, що Усик може нокаутувати Джошуа. Давайте подивимося, як складеться бій. Це захоплюючий поєдинок для перегляду, і я буду радий його побачити", - зазначив Джойс.

Нагадаємо, що реванш Усик - Джошуа може відбутися 20 серпня. Очікується, що другий бій відбудеться у Саудівській Аравії на арені Jeddah Super Dome.

Раніше Тайсон Ф'юрі назвав приголомшливу суму, заради якої готовий провести бій із переможцем реваншу Усик-Джошуа.

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