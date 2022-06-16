Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не звільнить свій титул, незважаючи на відхід на пенсію, оскільки хоче якнайдовше залишатися в цьому почесному статусі.

Про це заявив боксер.

"Я не збираюся відмовлятися від титулу, бо маю 12 місяців. Я провів два поспіль обов'язкові захисти. Мені нема з ким битися. Я просто утримую пояс якнайдовше. Я вже обійшов Володимира Кличка як третій лінійний чемпіон, який довго грає в історії боксу. Я триматиму титул у моїй задній кишені стільки, скільки захочу.

У мене є 12 місяців, і я продовжу володіти моїм заробленим титулом стільки, скільки зможу. Я не затримую суперважкий дивізіон, оскільки він належить мені. Це моя вагова категорія, я нею володію. Я не граю. Я триматиму титули WBC, журналу The Ring та лінійного чемпіона ще як мінімум рік", - сказав Ф'юрі.