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Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу

Сьогодні 11:54 106 0
Британець завершив кар'єру, але від чемпіонського пояса не відмовився
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Fightnews.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не звільнить свій титул, незважаючи на відхід на пенсію, оскільки хоче якнайдовше залишатися в цьому почесному статусі.

Про це заявив боксер.

"Я не збираюся відмовлятися від титулу, бо маю 12 місяців. Я провів два поспіль обов'язкові захисти. Мені нема з ким битися. Я просто утримую пояс якнайдовше. Я вже обійшов Володимира Кличка як третій лінійний чемпіон, який довго грає в історії боксу. Я триматиму титул у моїй задній кишені стільки, скільки захочу.

У мене є 12 місяців, і я продовжу володіти моїм заробленим титулом стільки, скільки зможу. Я не затримую суперважкий дивізіон, оскільки він належить мені. Це моя вагова категорія, я нею володію. Я не граю. Я триматиму титули WBC, журналу The Ring та лінійного чемпіона ще як мінімум рік", - сказав Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі назвав суму, заради якої буде готовий зустрітися з переможцем реваншу Ентоні Джошуа - Олександр Усик.

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