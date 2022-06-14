Хейні: Найбільше мене цікавлять бої проти Ломаченка та Девіса

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні може провести бій в рамках іншої вагової категорії.

Про це розповів сам боксер.

"Мене цікавлять Лома і Танк (Джервонта Девіс). Ці бої мене цікавлять найбільше, але я буду битися з ким завгодно. Я справжній боєць.

Ці бої мене цікавлять найбільше, але ми не завжди можемо організувати те, що хочемо. Це все ще бізнес, і я це розумію. Ми просто повинні побачити, що може придумати моя команда, і побачити, що є реалістичним.

Якщо я не буду битися з Камбососом, то не думаю, що буду битися в легкій вазі. Але ми просто повинні побачити. Якщо він хоче битву, мені, ймовірно, доведеться звільнити один із моїх поясів, тому що у нас є пункт про реванш, тому я не можемо битися з іншим бійцем у легкій вазі, якщо він хоче битися. Ми просто повинні побачити", – заявив Хейні.