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Хейні: Найбільше мене цікавлять бої проти Ломаченка та Девіса

Сьогодні 17:42 153 0
Девін Хейні прокоментував своїх наступних суперників
Хейні: Найбільше мене цікавлять бої проти Ломаченка та Девіса
#Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні може провести бій в рамках іншої вагової категорії.

Про це розповів сам боксер.

"Мене цікавлять Лома і Танк (Джервонта Девіс). Ці бої мене цікавлять найбільше, але я буду битися з ким завгодно. Я справжній боєць.

Ці бої мене цікавлять найбільше, але ми не завжди можемо організувати те, що хочемо. Це все ще бізнес, і я це розумію. Ми просто повинні побачити, що може придумати моя команда, і побачити, що є реалістичним.

Якщо я не буду битися з Камбососом, то не думаю, що буду битися в легкій вазі. Але ми просто повинні побачити. Якщо він хоче битву, мені, ймовірно, доведеться звільнити один із моїх поясів, тому що у нас є пункт про реванш, тому я не можемо битися з іншим бійцем у легкій вазі, якщо він хоче битися. Ми просто повинні побачити", – заявив Хейні.

Нагадаємо, Хейні переміг Камбососа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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