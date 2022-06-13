Джошуа підписав довгострокову угоду з DAZN

Джерело - boxingscene.com.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) офіційно припинив багаторічну співпрацю з телекомпанією Sky Sports та оголосив про ексклюзивну довгострокову угоду зі стрімінговим сервісом DAZN.
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"Я вступаю в новий етап у своїй кар’єрі з новим тренувальним середовищем, новими тренерами, а тепер і новим транслятором.
Переговори на цьому рівні забирають час, тому я радий, що все закінчено, і тепер я можу повністю зосередитися на тому, щоб дати вболівальникам і DAZN те, що вони хочуть – нокаути в елітному дивізіоні.
Я працюю з DAZN і слідкую за його прогресом протягом тривалого часу. Ми насолоджувалися дійсно успішним партнерством у США протягом багатьох років, я знаю команду та розумію пристрасть і драйв бізнесу.
Бачення та жага DAZN до інновацій – це те, що привабило мене до партнерства. Вони лідирують у цифровому спорті та в майбутньому спортивного мовлення. Я дійсно з нетерпінням чекаю довгого та успішного партнерства", – сказав Джошуа.
Угода розрахована на тривалий термін, у ній прописано проведення по 2 поєдинків на рік. Британець заробить сотні мільйонів доларів за цим контрактом протягом найближчих 3-5 років.
Перший боєм Джошуа з DAZN буде поєдинок проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО). Бій буде транслюватися за системою PPV.