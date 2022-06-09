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Кіченок поступилась на старті парного турніру у Ноттінгемі

Сьогодні 10:26 152 0
Кіченок та Родіонова зазнали поразки у матчі першого кола
Кіченок поступилась на старті парного турніру у Ноттінгемі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Аріною Родіоновою з Австралії програли американсько-румунському дуету Керолайн Доулхайд / Моніка Нікулеску на старті турніру WTA250 у Ноттінгемі.

Матч тривав 53 хвилини. Кіченок та Родіонова не виконали жодної подачі навиліт, припустилися 3 подвійних помилок. Це був перший спільний матч Надії та Аріни.

Rothesay Open Nottingham - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Призовий фонд - $251,750
Трава
Перше коло, 08 червня

Керолайн Доулхайд / Моніка Нікулеску - Надія Кіченок / Аріна Родіонова 6:1, 6:1

Раніше Снігур програла матч Ріск.

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