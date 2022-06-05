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Батько Камбососа: Джордж дозволив Хейні почуватись занадто комфортно

Сьогодні 19:55 90 0
Батько Камбососа: Джордж дозволив Хейні почуватись занадто комфортно
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Boxing Scene.

Джим Камбосос, батько та менеджер колишнього абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО), прокоментував поразку сина від Девіна Хейні (28-0, 15 КО).

"Джордж мав більше тиснути. Він дозволив йому почуватись занадто комфортно. Якщо тобі комфортно послуговуватись своїм джебом, то ти не даєш супернику пройти на ближню дистанцію. 

Джордж повинен був почати швидко і завдати Девіну незручностей з самого початку. Джордж почав кидатися на нього в сьомому раунді... Він почав влучати, але грав з ним у квача", - сказав Камбосос-старший.

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