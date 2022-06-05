Батько Камбососа: Джордж дозволив Хейні почуватись занадто комфортно

Джим Камбосос, батько та менеджер колишнього абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО), прокоментував поразку сина від Девіна Хейні (28-0, 15 КО).

"Джордж мав більше тиснути. Він дозволив йому почуватись занадто комфортно. Якщо тобі комфортно послуговуватись своїм джебом, то ти не даєш супернику пройти на ближню дистанцію.

Джордж повинен був почати швидко і завдати Девіну незручностей з самого початку. Джордж почав кидатися на нього в сьомому раунді... Він почав влучати, але грав з ним у квача", - сказав Камбосос-старший.