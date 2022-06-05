Хейні: Знімаю перед Камбососом капелюх, він справжній воїн

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) прокоментував перемогу над ексчемпіоном Джорджем Камбососом (21-1, 10 КО).

"Мені було комфортно. Я дотримувався плану на бій. Він у тому, щоб бити і пропускати. Я робив це більшу частину поєдинку. Я зменшив оберти в останньому раунді, оскільки знав, що маю комфортну перевагу, проте я провів хороший, грамотний бій.

Я нівелював його найкращі якості. Він хотів донести правий оверхенд та потужний лівий хук. Камбосос не зміг влучити по мені жодним із цих ударів.

Я знімаю перед ним капелюх, він справжній воїн. Я поважаю будь-кого, хто виходить у ринг. Під час розкручування бою не було нічого, крім поваги.

Нехай він і ставився до мене зневажливо, але я зберігав повагу. Хочу подякувати за свій візит Джорджу Камбососу та всій Австралії.

Дякую, Джордже, що дав мені цей шанс. Багато так званих "чемпіонів" мені б його не дали. Джордж був справжнім чемпіоном, він надав мені можливість", - сказав Хейні.