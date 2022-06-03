Батько Хейні отримав дозвіл на в’їзд в Австралію

Білл Хейні буде присутнім на поєдинку сина

Білл Хейні, батько та тренер чемпіона WBC у легкій вазі Девіна Хейні (27-0, 15 КО), отримав туристичну візу для поїздки до Австралії на бій свого сина проти абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок відбудеться в неділю вдень за місцевим часом на стадіоні Marvel в Мельбурні. Якщо Білл не встигне до цього часу прилетіти до Австралії, то його замінить Йоель Джуда – батько Заба Джуди.

Австралійці не хотіли давати Хейні-старшому дозвіл на відвідування країни через судимість – у 1992 році він мав покарання за зберігання наркотиків.

Австралійські візові правила свідчать, що злочинці, які відсиділи 12 місяців або більше у в’язниці, не мають права на отримання візи для короткострокового візиту.

Бій відбудеться 5 червня.