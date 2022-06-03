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Бронер оголосив про повернення на ринг

Сьогодні 18:03 144 0
Едріен Бронер оголосив повернення на ринг
Бронер оголосив про повернення на ринг
#Едріен Бронер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у 4 дивізіонах Едріен Бронер (34-4-1, 24 КО) повернеться на ринг.

Про це розповів сам боксер.

23 липня він проведе бій проти американського напівсередньоваговика Омара Фігероа-молодшого (28-2-1, 19 КО).

"Це лайно мало відбутись багато років тому, але я не скаржусь", – написав Бронер, прикріпивши тег з датою та фото з майбутнім суперником.

Бій відбудеться у Чикаго. Останній бій Бронер провів 20 лютого 2021 року проти Джовані Сантьяго і переміг одноголосним рішенням суддів.

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Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

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