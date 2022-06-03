Бронер оголосив про повернення на ринг

Едріен Бронер оголосив повернення на ринг

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у 4 дивізіонах Едріен Бронер (34-4-1, 24 КО) повернеться на ринг.

Про це розповів сам боксер.

23 липня він проведе бій проти американського напівсередньоваговика Омара Фігероа-молодшого (28-2-1, 19 КО).

"Це лайно мало відбутись багато років тому, але я не скаржусь", – написав Бронер, прикріпивши тег з датою та фото з майбутнім суперником.

Бій відбудеться у Чикаго. Останній бій Бронер провів 20 лютого 2021 року проти Джовані Сантьяго і переміг одноголосним рішенням суддів.