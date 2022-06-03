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Ромеро: Хочу побитися з Хейні, Гарсією та Камбососом

Сьогодні 16:55 74 0
Роландо Ромеро прокоментував своїх наступних суперників
Ромеро: Хочу побитися з Хейні, Гарсією та Камбососом
#Роландо Ромеро

Джерело - tribuna.com.

Легковаговик Роландо Ромеро (14-1, 12 КО) вперше пояснив поразку Джервонті Девісу (27-0, 25 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я програв кращому боксеру у той вечір. Відчував, що добре виконую свою роботу, тримаючи його своїм джебом. Я перемагав у бою, проте зробив помилку, і мене впіймали. Я важко працюватиму, щоб повернутися на вершину з ціллю стати чемпіоном світу. Велика повага Танку, бажаю йому всього доброго. Шоу Роллі має продовжуватись.

Я буду готовий повернутися на ринг, як тільки згадають моє ім’я. Я знаю, що в мене є все необхідне, щоб стати чемпіоном, рано чи пізно я досягну цього. Я зробив собі ім’я і можу отримати великі бої з топовими бійцями дивізіону. Хейні, Гарсія, Камбосос – хочу побитись з ними усіма. У якийсь момент мені захочеться реванш з Танком, але знаю, що мені доведеться важко працювати для цього", – сказав Ромеро.

Нагадаємо, Джервонта нокаутував Ромеро та захистив титул WBA.

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