Джошуа хоче провести два поєдинки у 2022 році

Едді Гірн прокоментував бої Ентоні Джошуа

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) планує провести два поєдинки у 2022 році.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Джошуа націлений на два бої цього року. Великої затримки щодо реваншу проти Усика не буде, тому що Ентоні проведе ще один бій у грудні.

23 липня все ще робоча дата, просто угода дуже велика. Але ми повністю задоволені роботою зі стороною Усика, повністю задоволені умовами", - сказав Гірн.

Нагадаємо, реванш Усик - Джошуа можуть перенести.