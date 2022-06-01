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Джошуа хоче провести два поєдинки у 2022 році

Сьогодні 18:58 144 0
Едді Гірн прокоментував бої Ентоні Джошуа
Джошуа хоче провести два поєдинки у 2022 році
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - sport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) планує провести два поєдинки у 2022 році.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Джошуа націлений на два бої цього року. Великої затримки щодо реваншу проти Усика не буде, тому що Ентоні проведе ще один бій у грудні.

23 липня все ще робоча дата, просто угода дуже велика. Але ми повністю задоволені роботою зі стороною Усика, повністю задоволені умовами", - сказав Гірн.

Нагадаємо, реванш Усик - Джошуа можуть перенести.

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